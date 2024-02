Agricoltori, Renzi “Presenterò richiesta di dimissioni di Lollobrigida”

07 febbraio 2024 a

MILANO (ITALPRESS) – “Il governo sta sbagliando tutto sull’agricoltura. Noi domani lanciamo la richiesta di dimissioni di Lollobrigida. All’Italia serve un ministro, non un cognato, per guidare l’agricoltura”. Lo ha dichiarato il senatore Matteo Renzi, leader di Italia Viva, a margine della presentazione del suo libro “Palla al centro – La politica al tempo delle influencer”. “In tutta Europa i trattori sono contro la politica di Bruxelles ma in Italia sono contro chi ha aumentato le tasse sull’agricoltura. Renzi e Martina hanno eliminato l’IRPEF agricola, di 248 milioni di euro. Meloni e il cognato l’hanno rimessa, giustificandola e difendendola in Parlamento. E’ un atteggiamento da influencer: lisciano il pelo a quelli che hanno tassato”, ha aggiunto Renzi. (ITALPRESS)

Foto: Agenzia Fotogramma