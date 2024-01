Conte “Autonomia? La contrasteremo, Meloni sta svendendo il Sud”

16 gennaio 2024 a

ROMA (ITALPRESS) – L’autonomia? La contrasteremo in tutti i modi”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ad “Avanti popolo” su Raitre. “E’ un progetto che nasce già male impostato, perchè è chiaro che Giorgia Meloni sta assecondando una richiesta della Lega per mantenere in piedi questa coalizione: non si governa così. Sta svendendo il Sud e questo è gravissimo”. Se Meloni e Schlein “si dovessero candidare e, una volta elette, non andassero in Europa – che è anche incompatibile per chi ha ruoli di governo -, secondo me sarebbe una presa in giro. Io sono per una politica che sia conseguente, questo invece è un inganno”. “Non vogliamo un voto per contarci, questo lo faremo alle elezioni politiche”. “Cercherò con tutta la mia comunità di proporre liste con persone che andranno in Europa, dicendo chiaramente cosa vogliamo fare”, ha sottolineato l’ex premier. Nelle liste “abbiamo qualche idea di esponenti della società civile, spero più di uno”.

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).