Europee, Salvini “L'obiettivo è prendere un voto in più del M5S”

ROMA (ITALPRESS) – Alle europee “sicuramente puntiamo alla doppia cifra: il mio obiettivo è che la Lega prenda un voto in più dei 5 Stelle”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a “Non stop news” su Rtl 102.5.

“Conto che la Lega faccia un ottimo risultato e soprattutto che sia determinante in Europa”. Riguardo alla sua scelta di non candidarsi, Salvini ha spiegato che “la cosa è molto più semplice: faccio il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che sono tre ministeri in uno, faccio il segretario della Lega e quindi mi sembra più che sufficiente quello che sto facendo”. “Poi è chiaro che Meloni e Tajani faranno le loro scelte, fortunatamente come Lega abbiamo abbondanza di donne e uomini” da candidare.

E ancora: “Mi è stato chiesto se se mi piacerebbe ospitare nella lista della Lega il generale Vannacci: siccome nelle liste della Lega ospiteremo anche candidate e candidati che non hanno una tessera di partito in tasca, ma che hanno una chiara idea di Europa, se accettasse per me sarebbe sicuramente un fatto positivo”.

