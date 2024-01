Alfasigma firma accordo per acquisire Jyseleca da Galapagos per 170 mln

02 gennaio 2024 a

BOLOGNA (ITALPRESS) – Alfasigma S.p.A ha annunciato oggi di aver firmato un accordo con Galapagos NV per l’acquisizione del business Jyseleca (filgotinib) per una cifra massima di 170 milioni. L’accordo fa seguito alla lettera d’intenti annunciata lo scorso 30 ottobre 2023 e rappresenta un’ulteriore pietra miliare nella strategia di crescita di Alfasigma. Grazie a questa operazione Alfasigma aggiungerà al proprio portafoglio un prodotto innovativo e specializzato e rafforzerà notevolmente la sua pipeline con un nuovo programma di Fase 3 volto a estendere l’etichetta di Jyseleca a una terza indicazione. Inoltre, grazie all’acquisizione, Alfasigma prevede di espandere la propria presenza in maniera significativa nei mercati del Nord Europa, rafforzando al contempo la sua posizione nel Sud Europa.

Ai sensi dell’accordo Alfasigma acquisirà l’intero business di Jyseleca, comprese le autorizzazioni all’immissione in commercio europee e britanniche, le attività commerciali, mediche e di sviluppo di Jyseleca e circa 400 dipendenti di Galapagos in 14 paesi europei. Galapagos riceverà un importo pari a €50 milioni al closing dell’operazione, mentre ulteriori potenziali pagamenti saranno riconosciuti in relazione a milestones commerciali, per un totale di 120 milioni, e alle vendite in Europa, calcolati a cifra singola o doppia. Galapagos pagherà fino a €40 milioni ad Alfasigma entro giugno 2025 per le attività di sviluppo legate a Jyseleca.

Inoltre, al closing dell’operazione, Michele Manto, che ricopriva il ruolo di Chief Commercial Officer di Galapagos, si unirà ad Alfasigma con il ruolo di Chief Commercial Officer Western Europe. L’operazione è soggetta alle usuali condizioni sospensive, il closing è previsto nel primo trimestre del 2024.

Stefano Golinelli, Presidente di Alfasigma, ha dichiarato: “Con l’acquisizione dell’attività Jyseleca di Galapagos, Alfasigma rafforza strategicamente la sua posizione nel settore farmaceutico, aprendo nuove strade per la crescita e l’innovazione. Questa operazione rappresenta un importante passo nella nostra strategia di crescita, consentendoci di rafforzare il nostro portafoglio nell’area della gastroenterologia e reumatologia nell’interesse dei nostri pazienti”.

Francesco Balestrieri, CEO di Alfasigma, ha commentato: “Questo accordo è coerente con il nostro impegno di trovare nuove soluzioni per la salute dei pazienti, ampliando il nostro portafoglio di prodotti e consolidando la nostra presenza internazionale. Nel finalizzare l’accordo con Galapagos, siamo pronti a mettere in campo la nostra esperienza per garantire il successo di Jyseleca. La nostra attenzione ora è rivolta a integrare le attività commerciali, mediche e di sviluppo nel quadro più ampio del nostro gruppo, preservando al contempo le caratteristiche distintive dell’attività. Questo progetto sottolinea la nostra dedizione all’innovazione portando a bordo un solido programma di Fase 3, volto a espandere il marchio Jyseleca a una terza indicazione e a contribuire ulteriormente alla crescita dell’azienda”.

