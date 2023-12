Enpaia-La Sapienza, al via 2^ edizione corso in Diritto agroalimentare

21 dicembre 2023 a

ROMA (ITALPRESS) – Considerato il risultato positivo della precedente edizione, è stato indetto un nuovo avviso di selezione per l’ammissione al Corso in Diritto Agroalimentare per l’anno accademico 2023-2024, sempre nell’ambito della convenzione stipulata nel 2021 tra la Fondazione ENPAIA e la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza.

Anche quest’anno l’obiettivo è quello di realizzare un percorso formativo per l’approfondimento teorico e pratico dei principali ambiti del settore agroalimentare, offrendo gli strumenti adeguati per una solida preparazione.

Le lezioni dureranno circa tre mesi (marzo-maggio 2024) e si terranno il venerdì dalle ore 15 alle ore 19 con possibilità di fruizione anche da remoto.

La Fondazione, al fine di favorire ed incentivare l’adesione al corso, mette a disposizione degli iscritti e dei rispettivi familiari 20 borse di studio, così distribuite: 5 ai Dirigenti;

5 ai Quadri; 10 agli Impiegati.

Per l’assegnazione di tale sussidio, i criteri sono la regolarità contributiva del datore di lavoro e il valore ISEE del nucleo familiare.

Le adesioni possono essere inviate all’indirizzo mail corso_enpaia/[email protected] entro il 19/01/2024.

