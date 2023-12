McDonald's raccoglie 13 tonnellate rifiuti in 160 tappe in tutta Italia

15 dicembre 2023 a

ROMA (ITALPRESS) – Oltre 3.200 sacchi, pari a circa 13 tonnellate di rifiuti, raccolti da più di 6.500 volontari: questi i numeri da record della terza edizione dell’iniziativa di McDonald’s “Le giornate insieme a te per l’ambiente” – il progetto dedicato alla lotta contro il littering, ossia dell’abbandono dei rifiuti nell’ambiente – che ha visto 160 tappe in tutta Italia, fra aprile e dicembre 2023.

Le attività di riqualificazione e vicinanza al territorio hanno visto all’opera i dipendenti di circa 200 ristoranti di McDonald’s, impegnati in oltre 160 tappe, insieme con più di 100 tra scuole, società sportive e associazioni locali. Quest’edizione ha visto per la prima volta anche la partecipazione di alcuni partner di McDonald’s come Coca-Cola, Havi Logistics, Ecolab, Inalca e Fresystem.

Dario Baroni, Amministratore Delegato McDonald’s Italia, ha commentato: “Sono molto orgoglioso di chiudere l’edizione 2023 di questo progetto con il raggiungimento di un altro grande traguardo. Quest’anno abbiamo superato i numeri già importanti delle edizioni precedenti, a testimonianza che McDonald’s e tutti i dipendenti condividono l’obiettivo comune di rispondere ai bisogni dei territori presso i quali operiamo, attraverso anche piccoli gesti come quello di ripulire alcune aree e spazi comuni colpiti dal fenomeno del littering. In futuro vogliamo continuare in questa direzione e siamo impegnati nel dare continuità a progetti di queste portata e capillarità, che ci permettono di fare la nostra parte e di restituire, anche solo in parte, quello che le città e le comunità locali ci danno ogni giorno”.

“Le giornate insieme a te per l’ambiente” è un’iniziativa nata nel 2021, in collaborazione con Assoambiente e Utilitalia, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del littering, ovvero l’abbandono dei rifiuti nell’ambiente. Aperta a tutti i dipendenti McDonald’s e ai cittadini, ha visto negli ultimi due anni il coinvolgimento di oltre 10mila persone e la raccolta di oltre 33 tonnellate in totale fra 2021 e 2022.

Numeri che si inseriscono nel più ampio percorso di transizione ecologica intrapreso dall’azienda ormai da diversi anni a partire dai suoi ristoranti in termini di packaging, raccolta differenziata e riciclo. Ne sono un esempio l’eliminazione della plastica monouso in favore di materiali più sostenibili, l’installazione di contenitori per la raccolta differenziata nelle sale e nei dehors, la collaborazione con Comieco per lo sviluppo di un nuovo sistema per garantire la riciclabilità del packaging in carta e la campagna di sensibilizzazione sulle corrette modalità di raccolta dei rifiuti rivolta ai consumatori nei ristoranti.

Attraverso progetti speciali come “Le giornate insieme a te per l’ambiente”, McDonald’s rinnova la propria vicinanza ai territori in cui opera “con i suoi oltre 680 ristoranti e l’impegno dei 150 licenziatari, imprenditori fortemente radicati nelle comunità locali”, si legge in una nota.

– Foto ufficio stampa McDonald’s –

(ITALPRESS).