Papa Francesco “Non ho mai pensato di dimettermi”

ROMA (ITALPRESS) – “L’esempio di Benedetto mi fa bene, ma chiedo al Signore di poter dire basta, in ogni momento, ma quando Lui vuole”. Così Papa Francesco un una intervista all’emittente tv messicana N+ parla del suo stato di salute e della sua intenzione di non dimettersi. Il Santo Padre ha anche rivelato che quando sarà giunto il suo momento sarà seppellito nella Basilica di Santa Maria Maggiore per la sua devozione alla Vergine Salus Popoli Romani: “La tomba è già pronta. Sono molto devoto: passavo sempre lì la domenica mattina, c’è un legame molto forte” ha detto Francesco che ha poi rivelato che sta lavorando alla semplificazione del funerale papale: “Il nuovo rito sarà il mio primo”.

(ITALPRESS).