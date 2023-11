Mourinho “Vogliamo il 1° posto del girone, dobbiamo vincere”

29 novembre 2023 a

GINEVRA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – “La cosa migliore per il Servette sarebbe mettere la seconda squadra e concentrarsi sulla partita di domenica. Noi vogliamo il primo posto nel gruppo, pensiamo a vincere. Il Servette in casa parte sempre forte e speriamo che abbia la testa al campionato perchè il terzo posto dovrebbe averlo anche se in casa è una squadra da prendere in considerazione. La partita di Praga è stata inaccettabile, ma ormai è passata e domani è un’altra partita”. Così Josè Mourinho, tecnico della Roma, dice la sua in conferenza stampa sul prossimo impegno contro gli svizzeri in Europa League. Poi il portoghese ha svelato che Dybala, Pellegrini e Renato Sanches “non giocheranno tutti e tre dall’inizio perchè devo fare un pò di gestione. Farò dei cambi e mi aspetto che quelli che non sono abituati a stare in panchina saranno motivati entrando e facendo bene. Domani dobbiamo vincere perchè il pareggio non ci serve a niente, dobbiamo rischiare tutto per vincere la partita”, conclude Mourinho.

Dal tecnico portoghese al difensore Diego Llorente: “Sappiamo che dobbiamo migliorare fuori casa, dobbiamo migliorare perchè a volte è un problema di mentalità. Se miglioriamo in questo penso che diventeremo una squadra molto competitiva. Cosa è successo a Praga? Ormai è il passato, la partita è stata la peggiore ma domani è una partita completamente diversa. Sarà difficile ma dobbiamo vincerla perchè è la più importante per noi”.

