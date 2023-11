Verstappen in pole ad Abu Dhabi davanti a Leclerc

25 novembre 2023 a

YAS MARINA (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Max Verstappen conquista l’ultima pole position del Mondiale di Formula 1 con il miglior tempo di 1:23.445, che nell’ultima porzione di qualifiche gli vale dunque la prima casella della griglia di partenza per la gara di domani ad Abu Dhabi. Il numero 1 della Red Bull partirà davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, in seconda posizione con il suo 1:23.584, e alla McLaren di Oscar Piastri, distante poco più di quattro decimi dal campione del mondo. Chiude in quarta posizione in griglia la Mercedes di George Russell, con Norris (McLaren) e Tsunoda (Alphatauri) rispettivamente in quinta e sesta piazza. Settimo Fernando Alonso su Aston Martin, seguito nella conclusione del suo primo Q3 dalla Haas di Hulkenberg, dalla Red Bull di Sergio Perez – a causa del tempo cancellatogli nell’ultimo tentativo – e dall’Alpine di Pierre Gasly. L’altro ferrarista, Carlos Sainz, era stato eliminato nel Q1.

(ITALPRESS).