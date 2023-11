Violenza donne, Sangiuliano “Cultura è antidoto fondamentale”

22 novembre 2023 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – “La cultura è un antidoto fondamentale per contrastare la violenza sulle donne”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, presentando le iniziative contro la violenza sulle donne in Senato. “I migliori prodotti audiovisivi” per il contrasto alla violenza sulle donne e la promozione della cultura del rispetto “che saranno prodotti dagli studenti e dalle studentesse troveranno uno spazio alla Mostra del Cinema di Venezia” ha aggiunto il ministro della Cultura per poi rivelate che “Nella definizione dei criteri per l’assegnazione dei finanziamenti per il cinema abbiamo deciso di assegnare un punteggio superiore a quei prodotti che si occupano di questo tema”.

Foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).