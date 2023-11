22 novembre 2023 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – “La segretaria del Pd Elly Schlein ha chiamato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in merito alla possibilità di trovare un terreno comune per far fare un passo avanti al Paese sulla prevenzione della violenza di genere”. Lo rende noto il Pd.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).