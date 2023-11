Meloni “La cultura non è più appannaggio di una parte politica”

20 novembre 2023 a

ROMA (ITALPRESS) – “La bellissima mostra su Tolkien promossa dal Ministero della Cultura è un omaggio alla ricchezza delle idee, alla fantasia e alla capacità di ispirare generazioni.

E stupiscono le polemiche dei soliti noti sull’organizzazione della più grande mostra mai dedicata in Italia all’autore di uno dei libri più venduti e amati della storia della letteratura. Dimostra il nervosismo di chi ha pensato che la cultura gli appartenesse, che potesse essere appannaggio di una parte politica e non di tutti. Quel tempo è finito”. Lo scrive, in un post su Instagram, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

