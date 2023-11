Martin vince la sprint race in Qatar, è a -7 da Bagnaia

18 novembre 2023 a

DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Jorge Martin, in sella alla Ducati griffata Prima Pramac, risale dalla quinta posizione in griglia e vince la gara sprint del Gran Premio del Qatar di MotoGp. A completare il podio due piloti italiani: un super Fabio Di Giannantonio, secondo con la Ducati del team Gresini, e Luca Marini (Mooney V46 Racing Team) che partiva dalla pole position e ha chiuso terzo. Martin riduce così a 7 i punti di divario in classifica da Pecco Bagnaia (Ducati), quinto alle spalle dell’altra Ducati del team Gresini di Alex Marquez. Sesto Maverick Vinales (Aprilia), settimo Brad Binder (Ktm), ottavo Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha), nono Augusto Fernandez (Ktm) e decimo Johann Zarco (Ducati Pramac). “E’ stato importantissimo vincere perchè abbiamo recuperato punti – esulta Martin – Domani speriamo di fare lo stesso. Sentivo di poter vincere, ma quando parte una gara non lo sai mai. Mi sono sentito bene in questo weekend e in questa gara ancora meglio. Ero dietro Marquez e Pecco e non è stato facile farmi strada perchè sono dei piloti eccezionali. Ma quando sono riuscito a superarli mi sono sentito fortissimo”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).