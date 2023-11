Spalletti “Serve un'Italia all'altezza della sua storia”

16 novembre 2023 a

a

a

FIRENZE (ITALPRESS) – “Serve un’Italia all’altezza della sua storia, della propria modernità di gioco che deve esibire nel calcio internazionale. Serve un’Italia con caratteri forti, con calciatori che sanno affrontare queste situazioni. Dobbiamo far vedere in che posizione siamo nel nostro mondo, portare avanti l’idea di calcio dell’Italia perchè giochiamo per la nostra nazione e dobbiamo essere disposti a tutto”. Luciano Spalletti fa leva sull’orgoglio azzurro alla vigilia della delicata sfida alla Macedonia del Nord, penultima tappa della strada che porta a Euro2024. “Siamo dei professionisti che devono far parlare della propria storia attraverso queste partite – sottolinea il ct azzurro ai microfoni di Sky Sport – E’ attraverso questi risultati che ci costruiamo l’immagine che avremo nel mondo. Ci siamo preparati benissimo, abbiamo a disposizione una buonissima squadra che ha le potenzialità per fare non dei passi ma dei balzi in avanti. Ci apprestiamo fiduciosi”. L’Italia ha l’obbligo dei tre punti ma la cosa non preoccupa Spalletti. “Si è vista la necessità di fare risultato anche nelle partite precedenti, potevamo fare qualcosa di più in Macedonia ma quella vittoria non avrebbe cambiato il percorso delle prossime due partite. C’è l’abitudine a giocare queste gare e abbiamo già portato a casa in quelle precedenti delle cose che ci possono servire”. Spalletti avrà finalmente a disposizione Chiesa: “Guadagniamo moltissimo. Ha questo strappo, questa capacità di saper saltare l’avversario, di saper fare gol, una personalità di altissimo livello per poter dare qualcosa ai compagni di squadra perchè è un riferimento della nostra nazionale e siamo felicissimi di averlo con noi”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).