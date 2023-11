14 novembre 2023 a

ROMA (ITALPRESS) – Torna a tremare la terra nella Marche. Una scossa di magnitudo 4.0 è stata registrata a 3 km a Sud di Montelparo, in provincia di Fermo, ad una profondità di 22 chiloemtri. Attualmente non si segnalano danni a cose o persone, ma la scossa è stata avvertita anche in molti comuni delle province di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata.

Foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).