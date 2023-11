In Malesia vince Bastianini, terzo Bagnaia che allunga a +14 su Martin

12 novembre 2023 a

SEPANG (MALESIA) (ITALPRESS) – Enea Bastianini ha vinto il Gran Premio della Malesia di Motogp. A distanza di più di un anno dall’ultimo successo (Aragona nel settembre 2022) il pilota romagnolo della Ducati ha preso subito la testa ed è andato in fuga davanti ad Alex Marquez (Ducati Gresini). Terzo Pecco Bagnaia (Ducati) protagonista di un duello iniziale con Jorge Martin (Ducati Prima Pramac) finito quarto alla bandiera a scacchi. Quinto posto per Fabio Quartararo (Yamaha), sesto Marco Bezzecchi (Ducati Mooney), settimo Franco Morbidelli (Yamaha), ottavo Jack Miller (Ktm), nono Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) e decimo Luca Marini (Ducati Mooney). In classifica

Bagnaia allunga da +11 a +14 nei confronti di Martin.

