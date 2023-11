Il Cagliari vince ancora, 2-1 al Genoa

05 novembre 2023 a

CAGLIARI (ITALPRESS) – All’Unipol Domus il Cagliari batte 2-1 il Genoa e conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato, la terza considerando anche la Coppa Italia. Settimana perfetta per Claudio Ranieri che azzecca tutti i cambi e incassa tre punti d’oro nella lotta per la salvezza. Buona la prova del Genoa di Gilardino che nella ripresa non ha però saputo arginare la verve offensiva dei sardi, guidati dal ‘monster triò composto da Petagna, Viola e Zappa. Nella prima parte di gara ritmo e intensità non mancano, ma per assistere alla prima occasione da rete bisogna attendere il 30’: dalla linea di metà campo, dopo aver visto Martinez lontano dalla sua linea di porta, Mancosu tenta il colpo a sorpresa con una conclusione a campanile che mette i brividi ai liguri. Scampato il pericolo, il Genoa di Gilardino, risponde al fuoco con Vasquez che, servito da Gudmundsson, con un diagonale centra la traversa. Prima dell’intervallo Luvumbo segna ma il gol è giudicato irregolare.

Nella ripresa Ranieri manda in campo Zappa e Viola. Mosse subito decisive. Viola va a segno al termine di una bella manovra corale. La gioia dei sardi dura poco e la reazione degli ospiti è quasi immediata. Al 51′, Gudmundsson intercetta in area un pallone svirgolato da Goldaniga e in acrobazia batte Scuffet: 1-1. Tutto da rifare per il Cagliari che però, con un Petagna in più nel motore, al 69′, torna nuovamente in vantaggio. Dal limite dell’area, gran lavoro dell’ex Napoli che serve a Zappa un pallone che il laterale trasforma nel 2-1. Il finale di gara è concitato. Il Genoa prova il tutto per tutto sbilanciandosi in attacco alla ricerca della rete del pareggio, il Cagliari andrebbe anche vicino al tris ma alla fine può gioire.

