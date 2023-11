Maltempo, tre morti in Toscana

03 novembre 2023 a

FIRENZE (ITALPRESS) – E’ un bilancio al momento di tre morti e numerosi disagi quello che arriva dalla Toscana colpita nelle scorse ore da pesanti piogge che hanno reso complicata la situazione in un pò tutto il territorio. I decessi si sono registrati nei Comuni di Montemurlo nel pratese e a Rosignano, in provincia di Livorno. Oltre mille interventi a Campi Bisenzio, Cerreto Guidi, Carmignano, Prato, Montemurlo, Quarrata, province di Pisa e Livorno.

Risolti i problemi di accesso all’ospedale di Pontedera, in via di risoluzione all’ospedale di Borgo San Lorenzo e al Pronto Soccorso di Prato. Moltissime le cittadine che hanno deciso oggi di tenere chiusi gli istituti scolastici fra cui Fucecchio, Empoli, Barberino del Mugello e Borgo San Lorenzo, Campi, Sesto e Calenzano, Marradi, Firenzuola e Montelupo.

Il maltempo non dà tregua, raffiche di vento fino a 100-120 km/h su Appennino, 80-100 km/h sulla costa.

Risultano rotture sul Bisenzio a Santa Maria a Campi, sul Marina a Villa Montalvo, sul Fosso Reale, sull’Agna a Montale, sulla Stella a Casini di Quarrata, sul Bardena e sul torrente Iolo. Livelli in calo su Ombrone Pistoiese e Bisenzio ma la situazione è ancora molta critica.

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che le precipitazioni hanno causate numerose e diffuse criticità.

Operative nella notte attività di soccorso alla popolazione da parte delle strutture operative in coordinamento con le autorità di protezione civile.

