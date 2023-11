Dal Cdm via libera al premierato, Meloni “Madre di tutte le riforme”

03 novembre 2023 a

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei Ministri ha varato il disegno di legge costituzionale per la riforma istituzionale. “Garantiamo due grandi obiettivi che ci siamo impegnati a realizzare: garantire il diritto dei cittadini a decidere da chi farsi governare, mettendo fine alla stagione dei ribaltoni e dei governi tecnici, che sono passati sulla testa dei cittadini”, ha detto il premier Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa dopo il Cdm. “Il secondo è garantire che chi viene scelto dal popolo possa governare con un orizzonte di legislatura”, ha aggiunto.

“La considero la madre di tutte le riforme in Italia”, ha proseguito il presidente del Consiglio. “Se guardiamo a tutto quello che è successo negli ultimi anni, In Italia abbiamo avuto 12 governi diversi: qualcosa non ha funzionato nel sistema, è il tema dell’orizzonte di legislatura. Credo che sia una riforma fondamentale, lo dico rispondendo a chi in questi mesi ha detto che non era una priorità. Proprio perchè siamo un governo stabile e forte, dovevamo porci questo problema e preoccuparci di cosa accadrà dopo”, ha aggiunto Meloni.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).