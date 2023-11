Bologna sempre più in alto, Lazio battuta per 1-0

03 novembre 2023 a

BOLOGNA (ITALPRESS) – Il Bologna centra il decimo risultato utile consecutivo vincendo di misura 1-0 contro la Lazio al Dall’Ara. Nella gara che ha aperto l’11esima giornata di Serie A, gli emiliani decidono la partita con l’acuto di Ferguson proprio a inizio secondo tempo, dopo una prima frazione sottotono dominata dai biancocelesti, a cui è mancata però concretezza. La sfida tra le due squadre si preannunciava scoppiettante, visto anche il solo punto a dividerle in classifica. Il primo tempo, invece, è stato tutt’altro che emozionante. Gli uomini di Sarri gestiscono la gara e conducono il gioco: sono sicuramente più pericolosi, per quanto non collezionino occasioni clamorose. L’uomo migliore è Castellanos, in campo dal 1′ al posto di Immobile, di nuovo in panchina e in campo solo dopo un’ora di gioco. L’argentino centra dopo cinque minuti la traversa di testa, ma l’arbitro La Penna aveva già fischiato una spinta in area. Al 18′ invece Luis Alberto colpisce l’incrocio dei pali e l’attaccante per poco non concretizza in rete sulla ribattuta del portiere. L’unico acuto degli emiliani arriva al 39′ con Zirkzee, ma la sua conclusione è fuori dallo specchio. Ripartirà da qui il Bologna, in un avvio show nel secondo tempo, a conferma dell’ottima stagione. Dopo 25 secondi l’attaccante dei felsinei ricama l’assist giusto per Ferguson, bravo a superare Provedel e a segnare l’1-0 con il destro dall’altezza del dischetto. Il resto della partita scorrerà senza praticamente neanche un’occasione, nè del Bologna per chiuderla nè della Lazio per reagire, tranne un parapiglia per nervosismo nel finale. La squadra di Motta è intelligentissima nel gestire il vantaggio e con astuzia porta a casa tre punti che la lanciano in zona Europa. I biancocelesti, ancora una volta, peccano in concretezza e non riescono a trovare la giusta continuità in campionato.

