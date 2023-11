Tajani “Lavoriamo per far uscire gli italiani da Gaza”

02 novembre 2023 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – “Dopo i 4 italiani che ieri hanno lasciato Gaza e che ora sono a Il Cairo, oggi una bambina italiana con la mamma palestinese hanno lasciato Gaza. Stiamo lavorando perchè tutti gli italiani con i propri familiari possano uscire. Lavoriamo intensamente per portare fuori da Gaza tutti gli italiani che vogliono rientrare, probabilmente uno o due italiani vogliono restare, sono della Crocre Rossa e vogliono restare a Gaza a fare il proprio lavoro”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine dell’incontro con il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar.

“Siamo impegnati anche per inviare aiuti umanitari, la situazione sembra più positiva perchè sembra che possono entrare più camion con gli aiuti per alleviare la popolazione civile. La popolazione palestinese nulla ha a che fare con Hamas – ha spiegato -, noi siamo contro Hamas. Israele ha diritto a difendersi e altra cosa sono le popolazioni di Palestina e Israele”.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –