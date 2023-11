Lexus “Non riveliamo dettagli dello scherzo a Meloni”

02 novembre 2023 a

ROMA (ITALPRESS) – “Non vogliamo dire come siamo arrivati alla telefonata per non scoprire tutti quelli che partecipavano, se volete parlate con la vostra premier”. Così Lexus, il comico russo che ha fatto lo scherzo telefonico alla premier Giorgia Meloni, intervistato a Otto e Mezzo su La7. Ha poi precisato che Meloni ha richiamato “al numero che abbiamo lasciato. Ma non diremo tutti i dettagli per non recare danni a quelli che ci hanno aiutato”. Lexus ha spiegato che “abbiamo parlato quasi mezz’ora e se il vostro premier ha tanto tempo per divertirsi in questo modo posso dire che ha tanto tempo da spendere. Poi voleva continuare a parlare. Abbiamo chiuso la conversazione, avevamo già ricevuto le risposte che volevamo sull’Ucraina e la gestione dei migranti in Europa. Io penso che non si sia accorta dello scherzo, mi dispiace ma è così”, precisando che durante il quarto d’ora di telefonata che non è stato pubblicato Meloni “ha parlato di Africa” e che in futuro pubblicherà l’audio “senza problemi”.

(ITALPRESS).

– Foto: Palazzo Chigi –