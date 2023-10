Tajani “Anche due donne incinte tra italiani a Gaza”

30 ottobre 2023 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – “Tra i 14 italiani e i 5 loro familiari che sono nella zona non rossa della striscia di Gaza, ci sono anche 2 donne incinte. Sono tutti stati contatati dal nostro consolato a Gerusalemme”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ospite a Rtl 102.5. “Siamo in contatto anche con gli altri Paesi che hanno cittadini a Gaza e cercheremo la possibilità di farli uscire”, aggiunge.

“Noi stiamo seguendo minuto per minuto i 14 italiani che sono a Gaza, ci stiamo preoccupando delle loro condizioni. La situazione è molto complicata e stamane parte il primo aereo di aiuti italiani che arriverà in Egitto. Continueremo anche domani a inviare altri aiuti umanitari per cercare di alleviare le difficoltà del popolo palestinese che nulla ha a che vedere con Hamas”, spiega il ministro. “Elly Schlein ha fatto un’osservazione di propaganda politica”, tuona Tajani. “Mi sembra solo un modo per fare polemica che non deve essere fatta in questo momento. Noi siamo per la pace ma Israele ha diritto a difendersi, noi siamo per due popoli e due Stati”, conclude.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –