Banca Fucino, al via direzione finanza impresa diretta da Andrea Miccio

ROMA (ITALPRESS) – Banca del Fucino – capogruppo del Gruppo Bancario Igea Banca – ha dato il via alla nuova direzione Finanza d’Impresa dedicata allo sviluppo di prodotti e servizi di contenuto specialistico rivolti alla clientela business. La nuova direzione è guidata da Andrea Miccio. In Banca del Fucino dallo scorso giugno, Andrea Miccio ha maturato una esperienza ultraventennale nel settore corporate finance e ha al suo attivo un importante track record nei crediti speciali, avendo tra l’altro lavorato in Invitalia dal 2012 al 2018 occupandosi della gestione dei programmi di finanziamento per le startup innovative prima e dei Contratti di Sviluppo in una seconda fase. Dal 2018 al 2023 ha ricoperto la carica di responsabile della Finanza Innovativa presso MCC. La direzione Finanza d’Impresa ha lo scopo di ampliare la gamma di prodotti e servizi che Banca del Fucino può offrire alla clientela business, con particolare riguardo ai settori che hanno accesso ai fondi del PNRR o altri incentivi, così come ai prodotti di finanziamento innovativo. Nel settore della finanza agevolata la nuova Divisione ha messo a punto – in partnership con società specializzate – un nuovo servizio pensato su misura per le imprese. Le società riceveranno informazioni sui bandi e saranno assistite nell’analisi delle opportunità di finanziamento pubblico attraverso un sistema di prevalutazione fino all’accompagnamento alla presentazione delle richieste. Dopo appena un mese dall’introduzione di questo servizio, sono già più di 50 le imprese che ne hanno usufruito.

La direzione ha sede a Roma e offre i suoi servizi tramite la rete di 36 filiali di Banca del Fucino e le sue sedi e centri private nel Lazio, in Abruzzo, nelle Marche, in Sicilia e nelle città di Milano, Padova e Verona. “Il settore dei finanziamenti agevolati e alternativi rappresenta un considerevole volano per la crescita delle aziende in Italia, in particolare in questo momento storico grazie alle importanti disponibilità finanziarie rinvenienti dal PNRR. Al fine di poter cogliere a pieno le potenzialità di questi strumenti e rispettare i requisiti e le tempistiche è fondamentale fornire un servizio specializzato che orienti e accompagni le imprese. Il nostro obiettivo è quello di essere sempre più il punto di riferimento per gli imprenditori riuscendo a fornire – accanto ai prodotti bancari tradizionali – servizi e prodotti specifici ed il supporto di una rete dedicata di esperti in grado di interpretare le dinamiche del settore”, ha spiegato Andrea Miccio, Responsabile divisione Finanza d’Impresa di Banca del Fucino.

