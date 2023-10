Zarco vince in Australia, Bagnaia e Di Giannantonio sul podio

21 ottobre 2023 a

PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Johann Zarco si regala una grande vittoria a Phillip Island. Il francese della Ducati Prima Pramac, con il tempo di 40’39″446, grazie a una splendida volata finale, ha vinto il GP di Australia di MotoGP. Seconda posizione per il campione del mondo e leader della classifica piloti, Pecco Bagnaia (Ducati), che chiude a 2 decimi e che negli ultimi giri ha recuperato tre posizioni finendo alle spalle del francese che ha vinto il suo primo GP dopo 120 corse. Terzo posto per Fabio Di Gianntonio (Ducati Gresini, +0″477), quarto Brad Binder, l’alfiere sudafricano della Ktm, quinto Jorge Martin (Ducati Prima Pramac) che ha letteralmente dominato il GP fino a quattro giri dalla fine, per poi finire alle spalle di quattro piloti e scivolare, così, a -27 in classifica rispetto a Bagnaia. Completano la top ten Marco Bezzecchi (6°), Jack Miller (7°), Aleix Espargarò (8°), Alex Marquez (9°) ed Enea Bastianini (10°).

