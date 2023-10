Mourinho “Scommesse? Mi fido dei miei, Smalling non ci sarà”

21 ottobre 2023 a

ROMA (ITALPRESS) – “Ho parlato con i miei, con Zalewski abbiamo anche sorriso un pò perchè sono stato il primo a parlarci e lui non sapeva bene cosa era uscito. Ho parlato con tutti e sono tranquillo. Mi fido di loro, hanno un rapporto tale con me per dirmi la verità anche fosse stata brutta. Io mi fido di loro, la società lo stesso, la Roma, che di solito non fa comunicati ufficiali, stavolta lo ha fatto perchè siamo tutti insieme e tranquilli”. Così Josè Mourinho, nella conferenza stampa che precede la gara con il Monza, parla della vicenda scommesse, in particolare di Zalewski ed El Shaarawy. “Penso sia un danno ai giocatori se questi non sono colpevoli – ha aggiunto Mou -. Con gli altri sarà una situazione legale, dobbiamo aspettare, fidarci della giustizia e se qualcuno ha sbagliato, di solito, paga. Sono solo un pò triste perchè in Portogallo hanno fatto una prima pagina in cui dicevano che c’era un giocatore di Mourinho che era coinvolto nelle scommesse”. Poi il tecnico giallorosso si è subito proiettato sul prossimo match che attende la sua squadra: “Il Monza sta attraversando un ottimo momento di forma? Ma anche noi stiamo bene. Il Monza ha fatto un buon campionato lo scorso anno, ha preso dei giocatori bravi, sono un’ottima squadra e sarà una gara difficile”. Inoltre, a proposito degli infortunati ha chiarito come “Smalling non sarà a disposizione. Il suo è un infortunio che provoca dolore, ieri è stato il primo giorno in cui ha lavorato con noi, ma abbiamo lavorato a bassa intensità. Llorente, invece, è disponibile, ha fatto con noi tre giorni di lavoro, due dei quali di una certa intensità. Può giocare, sta bene. Domani sarà a nostra disposizione, mentre Dybala si allena con il preparatore”, conclude il tecnico.

– Foto: LivePhotoSport –

(ITALPRESS).