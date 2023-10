Leclerc conquista la pole position al Gp degli Stati Uniti

21 ottobre 2023 a

AUSTIN (USA) (ITALPRESS) – E’ del monegasco Charles Leclerc il miglior tempo di 1:34.723 che, nell’ultima porzione di qualifiche, gli vale la pole position per la gara di domenica del Gp degli Stati Uniti di Austin. Il numero 16 della Ferrari conquista la prima posizione sulla griglia di partenza davanti alla McLaren di Lando Norris e alla Mercedes di Lewis Hamilton, in prima e seconda fila con i loro 1:34.853 e 1:34.862. Quarta posizione sulla griglia di partenza l’altra Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz, con Russell su Mercedes e Verstappen su Red Bull – quest’ultimo a causa della cancellazione del tempo per track limits – rispettivamente in quinta e sesta posizione. Settimo e ottavo miglior tempo per le Alpine di Gasly e Ocon, mentre l’altra Red Bull di Perez termina con il nono crono, seguito in decima posizione dalla McLaren di Piastri.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).