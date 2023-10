19 ottobre 2023 a

ROMA (ITALPRESS) – “Non abbiamo rischi di attentati, però non possiamo abbassare la guardia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a “Mattino Cinque News”.

“Abbiamo chiuso temporaneamente Schengen – aggiunge – solo al confine con la Slovenia, per evitare che arrivino terroristi in Europa attraverso la rotta balcanica”.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).