Medio oriente, Crosetto “Inedito sforzo della comunità internazionale”

ROMA (ITALPRESS) – “Israele non ha solo il problema della striscia di Gaza, ha anche il problema di chi c’è a nord di Israele, perchè Hezbollah è da sempre vicina all’Iran, c’è la Siria, c’è la Cisgiordania, Israele è circondata da persone che non hanno mai amato gli israeliani”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto ospite di “Dritto e rovescio”, Retequattro. “Non ho mai visto la comunità internazionale sforzarsi così, è la prima volta che vedo soprattutto gli americani, aver capito la drammaticità del momento e voler buttare l’acqua sul fuoco” ha aggiunto ” e la visita del presidente Biden va in questa direzione. Ci sono paesi arabi che si stanno impegnando per cercare di liberare gli ostaggi israeliani, per dare un messaggi di distensione”. (ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma