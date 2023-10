Detroit, Baistrocchi “Grande potenziale Italia, non solo automotive”

18 ottobre 2023 a

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “A Detroit c’è un grandissimo potenziale per le aziende italiane, in uno Stato che è ancora poco conosciuto”. Lo ha detto all’Italpress Allegra Baistrocchi, console d’Italia a Detroit, a margine della sua partecipazione a Washington, presso l’Ambasciata italiana, alla riunione annuale del Transatlantic Investment Committee (Tic)

“Detroit è la “Motor city” negli Usa, l’hub dell’automotive – ha aggiunto -, e l’Italia è il secondo Paese di provenienza delle importazioni in Michigan a livello europeo. Ma c’è un’espansione che va ben oltre l’automotive, con settori come l’ingegneria aerospaziale, la biomedicina e il manifatturiero. C’è molto spazio per l’Italia, e noi come consolato siamo ben lieti di aiutare le imprese italiane”.

Quanto alle imprese che hanno un forte legame con Detroit, “oltre a Stellantis ci sono una settantina di aziende italiane importanti dell’automotive e tante altre nei vari settori non legati ai veicoli”, ha spiegato Baistrocchi.

