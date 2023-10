Editoria, nasce La4News – Agenzie in Rete

10 ottobre 2023 a

ROMA (ITALPRESS) – Nasce La4News – Agenzie in Rete, la prima Rete di Imprese in Italia formata da agenzie di stampa. L’hanno creata Italpress, MF Newswires, 9Colonne e Agenzia Nova. Con l’atto stipulato lo scorso 28 settembre presso lo studio de Notaio Fabiana Togandi a Roma ha preso vita la prima aggregazione stabile di quattro agenzie di stampa nazionali che potranno così partecipare insieme, oltre all’iscrizione all’Albo delle agenzie di stampa a rilevanza nazionale, anche ad altri bandi pubblici e privati sia in Italia che in Europa.

L’aggregazione delle quattro agenzie porta in dote a La4News 61 giornalisti professionisti assunti a tempo indeterminato, che nel tempo potrebbero ulteriormente aumentare.

Presidente della nuova rete di imprese La4News è stato eletto all’unanimità Gaspare Borsellino, founder e direttore responsabile dell’agenzia di stampa Italpress, che sarà affiancato in Consiglio da Daniele Lucherini (MF Newswires), Isabella Liberatori (9Colonne) e Fabio Squillante (Agenzia Nova).

“Da oltre 30 anni – afferma il presidente Gaspare Borsellino – si parlava di possibili aggregazioni fra le agenzie di stampa italiane, ma non ci si era riusciti. Adesso con il nuovo bando di Palazzo Chigi il Sottosegretario all’Editoria Alberto Barachini ha dato la possibilità alle agenzie con meno di 50 giornalisti di creare sinergie stabili tramite la costituzione di Consorzi o Reti di Imprese. Noi abbiamo optato per questa seconda scelta che riteniamo più snella nella sua operatività. Ovviamente ogni singola agenzia aderente alla Rete manterrà la propria autonomia gestionale, editoriale e commerciale, ma avrà la possibilità di poter presentarsi come Rete di Imprese a tutti i bandi pubblici e privati sia in Italia che in Europa con le proprie peculiarità e specializzazioni”.

Sulle ragioni della nuova aggregazione interviene anche l’AD di MF Newswires, Daniele Lucherini afferma: “MF Newswires, l’agenzia di stampa di Milano Finanza, partecipa con entusiasmo a La4News – Agenzie in Rete, un evento fondamentale per l’espansione sul mercato nazionale e internazionale delle informazioni economiche e finanziare del Paese. La capacità distributiva dei contenuti delle Agenzie in Rete, combinata con la profondità della copertura delle informazioni, dimostra che gli accordi di cooperazione tra le varie piattaforme di notizie non potranno che servire meglio i clienti che necessitano di un accesso in tempo reale a notizie di qualità”.

Di scommessa vinta parla Isabella Liberatori, presidente di 9Colonne: “Trent’anni fa, quando 9Colonne nacque, la scommessa era che una cooperativa di giornalisti avrebbe saputo ritagliarsi un ruolo nel panorama delle agenzie nazionali di stampa. Oggi, raggiunto quell’obiettivo, 9Colonne mette le proprie competenze a disposizione di un progetto editoriale più ampio e altrettanto ambizioso”.

Di realtà dinamica e competitiva parla invece Fabio Squillante, direttore dell’Agenzia Nova: “Con La4News nasce un raggruppamento che può vantare una presenza capillare nel campo dell’economia e della Finanza, nella politica interna, negli affari internazionali, nello sport e nell’informazione regionale. Una realtà dinamica e competitiva che assumerà un ruolo da protagonista nel settore dell’informazione primaria”.

– Foto La4News –

(ITALPRESS).