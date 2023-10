Tajani “Non vogliamo un'altra guerra, serve de-escalation”

08 ottobre 2023 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – “Noi condanniamo l’invasione e l’attacco portato da Hamas contro Israele che ha diritto a esistere, a difendersi. Ieri era c’è stata una riunione telefonica con il segretrario di stato americano, con il ministro degli Esteri tedesco, inglese e francese – il famoso ‘quintettò – per coordinare le iniziative e naturalmente vogliamo una de-escalation, perchè non vogliamo che scoppi una nuova guerra ad ampio raggio, pur riconoscendo il diritto di Israele a difendersi”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando al Tg1. “Contiamo sull’Arabia Saudita, sulla Giordania, sull’Egitto. Io sarò in Egitto questa settimana perchè possano calmare le acque i paesi moderati che non vogliono un’estenzione del conflitto. Dispiace che nel Parlamento di Teheran si facciano i salti di gioia per un attacco che ha portato centinaia di morti In Israele da parte di Hamas”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotohgramma –