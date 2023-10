Europee, Schlein “No a derby tra alleati, creare alternativa a destre”

05 ottobre 2023 a

ROMA (ITALPRESS) – Le europee sono uno “snodo decisivo per ridisegnare il mondo di domani, è la nostra politica interna ma non in una logica riduttiva e modesta, di chi vorrebbe leggere le elezioni europee come una conta per misurare i rapporti di forza con il governo o tra le opposizioni, come un derby per contendersi a suon di polemiche e distinguo i voti con i potenziali alleati”. Queste le parole della segretaria dem, Elly Schlein, nel corso della Direzione nazionale del Pd. “Non è questo lo spirito con cui le affrontiamo”, prosegue e poi aggiunge: “Siamo sempre disponibili a lavorare per costruire insieme un’alternativa vincente a questa destra, la posta in gioco è molto più alta, è l’idea di che Europa vogliamo e quale voce dovrà avere l’Europa nel mondo che cambia”. Per la segretaria dem “il partito democratico è il perno attorno cui costruire questa alternativa alla destra, consapevoli che abbiamo molte personalità importanti da offrire ma mai nello spirito della conta interna perchè la nostra priorità è agevolare la costruzione di un’alleanza vincente. Continueremo a non indugiare mai nelle polemiche e nei distinguo con le altre forze di opposizione perchè sentiamo che la nostra gente ci chiede lo sforzo di provare a costruire convergenze su temi. Non ci interessa competere per lo zero virgola, ma costruire fiducia con gli italiani che non vanno più a votare”, conclude.

