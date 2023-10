Attentato del 2015 a Brescia, arrestato anarco-insurrezionalista

04 ottobre 2023 a

BRESCIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un noto anarco-insurrezionalista, attualmente detenuto per altre condanne, accusato di attentato con finalità di terrorismo e violazione della normativa sugli esplosivi. Il provvedimento è stato emesso dal gip presso il Tribunale di Brescia, su richiesta della locale Procura.

Dall’attività di indagine sono emersi elementi di responsabilità a suo carico per l’attentato commesso il 18 dicembre 2015, a Brescia, quando un ordigno contenuto in una pentola a pressione è deflagrato nei pressi dell’ingresso della Scuola di Polizia Giudiziaria, episodio poi rivendicato con un documento a firma “Cellula Anarchica acca” il 5 gennaio 2016.

