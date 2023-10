Inzaghi “Benfica squadra intensa, servirà un'ottima Inter”

02 ottobre 2023 a

MILANO (ITALPRESS) – “Il Benfica è una squadra intensa che gioca bene, in campionato ha vinto tutte le gare tranne la prima, oltre alla supercoppa portoghese. Ci vorrà un’ottima Inter”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, alla vigilia del match di Champions League contro il Benfica. “Dovremo essere intensi, perchè loro coprono velocemente ogni parte del campo, e essere intelligenti a leggere i momenti della gara – ha aggiunto il mister nerazzurro – Il nostro è un girone equilibrato, dovremo fare bene le partite in casa e le ultime due in trasferta”. “Cuadrado? Oggi si è allenato, aveva una tendinite fastidiosa, non abbiamo fatto tantissimo ma lo ha fatto bene – ha proseguito Inzaghi – E’ convocato, per metterlo in campo dall’inizio devo fare le valutazioni ma è un giocatore importantissimo, che ci è mancato e sul quale conto. Frattesi? Cercheremo di averlo sabato contro il Bologna, con lo staff medico abbiamo deciso di non rischiarlo, meglio non averlo per due partite che per un mese. Sensi? Ha un problema, credo che lo rivedremo dopo la sosta”. Una battuta anche su Lautaro: “Nei miei primi due anni è stato fantastico e quest’anno è partito ancora meglio. Come uomo, ha un grandissimo senso di appartenenza all’Inter che fa la differenza”. “E’ stato molto importante andare in finale l’anno scorso, non è stato facile perchè il Benfica è una squadra forte, che fa pressing alto con entusiasmo e voglia – le parole del centrocampista turco dell’Inter, Hakan Calhanoglu – Sappiamo chi affronteremo domani, una squadra che va sempre avanti e non molla mai, però ci siamo preparati bene e vedremo cosa succederà”. Per ‘Calhà sarà il debutto in questa Champions: “E’ stato importante per me riposare con la Real Sociedad, abbiamo fatto bene così e domani non vedo l’ora di giocare una partita molto importante per i nostri tifosi”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).