Immigrazione, Piantedosi “Sviluppare piano per rimpatri volontari”

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha incontrato, a margine della conferenza ministeriale di Palermo sulla criminalità organizzata, il ministro dell’Interno francese Gèrald Darmanin. “I nostri incontri frequenti – ha dichiarato Piantedosi – testimoniano la volontà e l’impegno a lavorare insieme sia a livello europeo che bilaterale”.

Al centro del colloquio le sfide comuni in materia di sicurezza, la collaborazione tra le forze di polizia, il dossier migrazione e tra i vari punti affrontati anche l’importanza di creare apposite campagne di comunicazione e di informazione per dissuadere le partenze e l’attività dei trafficanti che mettono a rischio la vita dei migranti. “Nel corso dell’incontro – ha proseguito Piantedosi – ho evidenziato l’importanza di sviluppare un piano per i rimpatri volontari assistiti”.

Al termine del bilaterale i due ministri hanno firmato una intesa che darà l’avvio ufficiale a una cabina di regia Italo-francese a livello tecnico in materia di sicurezza.

