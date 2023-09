Terremoto Campi Flegrei, Musumeci “Acceleriamo sui piani”

28 settembre 2023 a

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo tutti impegnati a tenere sotto monitoraggio la situazione. Certo, mi rendo conto che una scossa di magnitudo 4.2 possa creare apprensione tra la popolazione”. A parlare, in una intervista al Mattino, è il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci dopo il terremoto a Napoli nei Campi Flegrei. “Non mi sento nè di minimizzare nè di esagerare. Ritengo che l’apprensione in questi casi sia una reazione assolutamente umana, e comprensibilissima” aggiunge. Musumeci sottolinea che “ci stiamo adoperando per la realizzazione dei tre obiettivi che abbiamo fissato nell’ultimo incontro a palazzo Chigi: un piano di analisi della vulnerabilità del territorio, finanziato dalla Protezione Civile nazionale; un piano della comunicazione alla popolazione; l’aggiornamento del piano di emergenza e delle vie di esodo anche con apposite esercitazioni periodiche, con una verifica della rete infrastrutturale”. Musumeci si dice “sicuro che con il coinvolgimento di tutte le istituzioni, comprese la Regione e la Prefettura riuscire a individuare una prima soluzione al più presto”.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).