Tajani “L'Africa è una priorità per gli interessi nazionali”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Africa è una priorità per gli interessi nazionali e gli equilibri globali, il nostro governo l’ha messa fin dall’inizio al centro della politica estera italiana, con un nuovo approccio: ascoltare, rispettare e costruire insieme”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante il question time alla Camera. Secondo Tajani, “la crescita è lo strumento più efficace per favorire la stabilizzazione delle aree di crisi, aggredire le cause delle migrazioni e contrastare la diffusione del radicalismo”, spiega. “Ecco cosa significa il metodo Mattei: niente paternalismo e atteggiamenti predatori, ma un vero partenariato, una relazione tra pari, l’Africa vista con occhi africani. In questa logica, condivideremo alcune proposte con i governanti africani al vertice di Roma del 5 e 6 novembre”, annuncia, e “la presidenza italiana del G7 offrirà un ulteriore opportunità per rendere l’Africa una priorità per tutti”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).