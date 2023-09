Basket, Kellogg Italia rinnova un campo a Reggio Emilia con Belinelli

27 settembre 2023 a

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Latte, cereali, frutta e attività fisica: questi i temi portati in campo da Kellogg durante l’evento di inaugurazione del campo da basket Noce Nero che ha riqualificato a Reggio Emilia, in linea con l’iniziativa “Better Days”. All’evento di apertura dedicato alla comunità emiliana anche Marco Belinelli, stella italiana del basket, che ha ricordato l’importanza del binomio movimento e corrette abitudini alimentari per mantenersi in salute.

Insieme a Belinelli, che ha giocato a basket con i ragazzi, anche Virginia Gambardella, divulgatrice e imprenditrice digitale appassionata di benessere, che ha intrattenuto i presenti in attività ludico formative sul tema della sana alimentazione.

“Con l’iniziativa locale Better Days – ha detto Elisa Tudino, Brand Activation Lead di Kellogg Italia – promuoviamo uno stile di vita sano a favore di persone e comunità. L’inaugurazione di Reggio Emilia è la seconda tappa di quest’anno. A giugno abbiamo inaugurato un campo completamente riqualificato a Milano, nel quartiere QT8. Anche durante la prima tappa gli Ambassador dell’iniziativa, Belinelli e Virginia Gambardella, si sono uniti a noi”.

Per i giovanissimi poter confrontarsi con una star della pallacanestro come Belinelli, che per anni ha giocato negli States, in NBA, è stato emozionante. Il cestista ha firmato a lungo autografi e posato per selfie con i ragazzi. Sull’importanza di avere un campetto da basket dove allenarsi ha detto: “Penso che frequentare un campetto e dimostrare l’amore per questo sport sia importante. Nella vita possono arrivare trofei, come è successo a me, ma la cosa che mi sento di dire ai più giovani è che bisogna divertirsi e continuare a credere nei propri sogni”.

Il basket è da sempre uno sport caro a Kellogg: “L’associazione con il mondo dello sport ci permette di sensibilizzare i consumatori sull’importanza di uno stile di vita sano, che passa attraverso il binomio nutrizione-attività fisica. Inoltre, uno sport di squadra come il basket è in linea con i valori della nostra azienda, dove si fa grande attenzione al concetto di team e si collabora per un obiettivo comune, contribuendo alla creazione di un’atmosfera positiva e di sostegno reciproco. Da quest’anno inoltre siamo anche partner ufficiale di NBA”, ha detto ancora Tudino.

L’impegno di Kellogg per promuovere benessere di persone e comunità continuerà poi nei prossimi mesi con un’iniziativa volta a coinvolgere i consumatori in un concorso a premi ‘Il buongiorno si vede dalla colazionè. Questo concorso darà ai consumatori l’opportunità non solo di vincere buoni ma anche di contribuire a donare una colazione a favore del progetto ‘Breakfast Club’, progetto unico dell’azienda agroalimentare in partnership con Croce Rossa Italiana. Durante l’anno scolastico 2022-23 infatti, 245 volontari della Croce Rossa hanno distribuito oltre 90.000 colazioni bilanciate a più di 1.600 beneficiari in 14 scuole e organizzato più di 800 giornate dedicate ai temi legati alla sana alimentazione.

