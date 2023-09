Europee, Renzi “9/10 a Milano si parte per la campagna elettorale”

22 settembre 2023 a

ROMA (ITALPRESS) – “Italia Viva continua a crescere: ieri abbiamo accolto tante amiche e qualche amico. Alla fine in questo partito serviranno le quote azzurre, per garantire la parità di genere ai maschietti. Tra le tante persone che hanno scelto di lavorare con Italia Viva fatemi sottolineare Isabella De Monte. Collega sindaco ai tempi degli amministratori di Big Bang, Isabella ha fatto un lungo percorso al Senato, al Parlamento europeo, alla Camera. E’ una tosta, che studia i dossier fino all’ultima virgola. Sono felice che sia – parole sue – “Tornata a casa””. Lo scrive, nella sua Enews, il leader di Italia viva, Matteo Renzi.

“La campagna elettorale per le europee si annuncia affascinante! Per questo aspetto chi vorrà darmi una mano a Milano lunedì 9 ottobre alle 21. Al Teatro Parenti. Si parte per la campagna elettorale che vuole svegliare l’Europa! E siccome servono le preferenze sarà una campagna in cui dovremo organizzarci in modo straordinario, dai rappresentanti di lista al seggio fino ai volontari di zona, strada per strada.

Serviranno le migliori energie e tante risorse a cominciare dalle risorse umane”.

