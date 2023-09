Renzi “Nessuna fuga da Italia Viva ma nuovi ingressi, siamo il centro”

21 settembre 2023 a

ROMA (ITALPRESS) – Nell’attuale scenario politico c’è bisogno di centro, uno spazio che vuole da sempre occupare Matteo Renzi con Italia Viva. Nel corso di una conferenza stampa il senatore e leader del partito ha presentato tre nuovi ingressi: Isabella De Monte, Anita Pili e Arianna Viscogliosi. “E’ un momento politico in cui si scrivono tweet e non si scrivono le leggi, si presentano le coperture e poi si fanno i buchi di bilancio, c’è bisogno di competenza. Italia Viva non vede nessuna fuga dal partito ma solo una fuga verso il partito. I numeri del 2 per mille lo dimostrano: abbiamo preso più soldi della Lega e di Forza Itala. Questo appuntamento – ha spiegato – nasce dal

desiderio di presentare alcune delle tante adesioni che in questo momento stanno arricchendo non solo il percorso congressuale di Italia Viva”. Per Renzi “in questa stagione politica il caos sembra avere avuto la meglio, scoppiano guerre e nessuno ne parla, la politica deve ritrovare il suo spazio e il nostro governo non sta brillando. Il caos prevale sulla politica e in questo scenario l’opposizione riesce a fare peggio e non è facile. Meloni doveva andare al vertice di Biden, non in pizzeria. Quei vertici servono per stabilire relazione e se in Europa e nel mondo vuoi giocare un ruolo, a quei vertici devi andare. In questo scenario c’è bisogno di un centro e il centro non sono Salvini e Meloni che litigano più delle correnti del Pd, o il ‘fù campo di largo di Conte e Schlein, noi oggi presentiamo alcune persone che rappresentano un profilo riformista”, ha concluso.

