Immigrazione, Salvini “Bene nuovi Cpr, meno burocrazia per espulsioni”

19 settembre 2023

ROMA (ITALPRESS) – “I nuovi Cpr sono fondamentali per fronteggiare clandestini e delinquenti, mi auguro che a sinistra non facciano le barricate per ostacolare il governo e difendere l’illegalità”. Lo dice il vicepremier e ministro Matteo Salvini, che conferma il “massimo sostegno” al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e aggiunge: “Avanti tutta per le espulsioni, anche tagliando la burocrazia per limitare troppi ricorsi inutili e velocizzare i rimpatri”.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).