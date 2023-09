Ue, Salvini “Esportare in Europa il modello del centrodestra italiano”

13 settembre 2023 a

CATANIA (ITALPRESS) – “Credo fermamente che in Europa vada esportato il modello italiano. Parlo di un centrodestra compatto e coeso, con partiti che pur avendo storie diverse sanno unirsi su valori comuni e irrinunciabili che sintetizzo in una parola: libertà. Silvio Berlusconi ha saputo creare il centrodestra italiano con la logica dell’inclusione, abbiamo il dovere di provarci a Bruxelles per evitare l’eterno ritorno delle sinistre. Lavoro e infrastrutture, autonomia e buon governo”. Lo afferma in una lettera al quotidiano “La Sicilia” il vicepremier e ministro per le Infrastrutture e i Trasporti Matteo Salvini.

