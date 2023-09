Grafica Metelliana, più soluzioni creative grazie alla formazione

11 settembre 2023 a

ROMA (ITALPRESS) – Al fianco di aziende, editori, agenzie di comunicazione e privati per la progettazione e la realizzazione di stampati commerciali ed editoriali, packaging e shopping bag. Soluzioni creative da oltre 30 anni quelle di Grafica Metelliana azienda campana che con il sostegno di Fondimpresa ha migliorato la formazione dei suoi lavoratori. “Grafica Metelliana pone da sempre al centro del suo progetto le persone e crediamo che il raggiungimento degli elevati standard qualitativi siano solo il frutto del miglioramento continuo delle persone. Quindi, facciamo della formazione un vero e proprio asset strategico della nostra impresa che ci permette di differenziarci sul mercato – afferma Ciro Di Agostino, Account Manager Grafica Metelliana -. Ecco perchè abbiamo deciso di formalizzare e realizzare il piano formativo Print. Il punto di forza che ci ha permesso di finire e attuare il piano formativo, è stata sicuramente la professionalità dell’ente di formazione che anche durante il Covid ci è stato vicino organizzando delle video call per portare a termine il piano”.

La digitalizzazione del flusso della materia prima e la propensione alla flessibilità dei collaboratori, sono i principali risultati ottenuti dal piano. “La formazione mi ha fatto capire l’importanza della flessibilità, in particolare mi ha aiutato a dominare le competenze relative ai processi produttivi come la Scodix e la stampa digitale. Questo mi permette di passare con facilità da un processo produttivo a un altro. Per quanto riguarda il punto di vista professionale, sono contento di lavorare in un’azienda che mi dà l’opportunità di formarmi e di crescere”, sottolinea Vincenzo Pisapia, Digital Printer Operator Grafica Metelliana.

(ITALPRESS).