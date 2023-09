Caivano, Conte “Il Governo sta fallendo anche sulla sicurezza”

11 settembre 2023 a

ROMA (ITALPRESS) – “E’ evidente che il governo sta fallendo anche

sulla sicurezza, ha già fallito sugli sbarchi che sono più che

raddoppiati”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle,

Giuseppe Conte, in un’intervista al Tg1, commentando la ‘stesà

avvenuta ieri notte a Caivano. “Occorre offrire alle aree più

disagiate qualità dei servizi, lavoro, nuova occupazione.

Soprattutto – ha aggiunto – preoccupa tanto il taglio del governo

al Pnrr di 6 miliardi che riguardavano proprio la sicurezza e la

riqualificazione delle periferie”.

Parlando di questi economiche, Conte ha sottolineato che “il governo ha tirato il freno a mano, invece noi abbiamo bisogno di incentivi per le imprese che assumono e che innovano. Il governo deve battere anche un colpo – non l’ha fatto sin qui – contro il carovita: sono aumentati generi alimentari, mutui, benzina e anche libri scolastici”.

E inoltre “oggi la Commissione Europea ha certificato che, senza il Superbonus, crollano PIL ed economia italiana: sono state smascherate finalmente le bugie del governo”. “La verità è che col Superbonus abbiamo avuto un ritorno di 200 miliardi di euro” e “abbiamo avuto un milione di posti di lavoro in più”.

