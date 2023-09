Violenza donne, Piantedosi “Siano libere di uscire come vogliono”

08 settembre 2023 a

PALERMO (ITALPRESS) – “L’obiettivo è quello di arrivare a una civiltà che faccia sì che le donne non debbano avere paura di uscire, su questo non c’è dubbio. Le donne sono libere, come gli uomini e come tutti di uscire come vogliono e quindi di non incorrere in situazioni che poi determinano, come abbiamo visto, cose molto spiacevoli”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a margine dell’inaugurazione di un bene confiscato alla mafia a Palermo.

(ITALPRESS).