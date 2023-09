Perozzi acquisisce le quote del Fondo Europeo NPL & UTP Sicav

08 settembre 2023 a

MILANO (ITALPRESS) – Novità nel mondo degli investimenti finanziari immobiliari: Salvatore Perozzi, CEO & Founder di Vitaly Spa, ha acquisito il 33% di quote dirette del fondo europeo NPL & UTP sicav. “Un passo avanti che rafforza ulteriormente la posizione del fondo e apre nuove prospettive nell’industria”, spiega una nota in cui si sottolinea che “l’accordo sarà presto sottoscrivibile anche in Italia, offrendo l’opportunità agli investitori italiani di partecipare a questa crescita”. Prevista la raccolta nel mercato italiano di oltre 500 milioni di euro.

Vitaly batte anche i colossi nella concorrenza per la corsa al portafoglio ipotecario di primo grado aggiudicandosi 22 milioni di portafoglio immobiliare direttamente da Banca Valsabbina e facendo cominciare il timing per gli investitori immobiliari che vogliono realizzare plusvalenze di alto livello.

La principale novità di questa iniziativa sta nell’approccio di Vitaly Spa agli NPL (non-performing loans). L’azienda infatti, ha siglato una partnership esclusiva con NPL REsolutions Point. Questa piattaforma è dedicata agli agenti immobiliari in tutta Italia, offrendo loro l’opportunità di accedere al mercato dei crediti ipotecari e di presentare ai loro clienti investitori opportunità esclusive per generare profitti attraverso l’acquisto diretto di crediti di primo ordine e degli immobili ad essi associati. Un approccio che apre la strada a nuove possibilità, evitando il tradizionale processo d’asta e creando valore senza i costi e i rischi associati.

“Questa nuova tappa nell’evoluzione di Vitaly Spa – si legge nella nota – dimostra l’impegno dell’azienda nell’affrontare gli NPL non solo come sfida, ma come vere e proprie opportunità finanziarie, riuscendo a ottenere riconoscimenti in tutto il panorama europeo”.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare i seguenti link: www.vitalyspa.it, www.nplresolutionspoint.it, www.europeanfundnplutp.eu.

