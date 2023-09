Scamacca trascina l'Atalanta: 3-0 sul Monza

02 settembre 2023 a

a

a

BERGAMO (ITALPRESS) – Un successo netto, per cancellare il ko di Frosinone. L’Atalanta vince 3-0 contro il Monza nella prima partita casalinga, decisivi i gol di Scamacca (doppietta) ed Ederson. Nulla da fare per i brianzoli, quasi mai in partita: un passo indietro per Colpani e compagni dopo la vittoria interna con l’Empoli. Dopo l’addio di Duvan Zapata Gian Piero Gasperini è corso subito ai ripari piazzando Gianluca Scamacca nel ruolo di prima punta supportato da De Ketelaere. Palladino ha invece risposto col solito 3-4-2-1 e con Dany Mota al centro dell’attacco, sulla trequarti Caprari e l’ex di turno Andrea Colpani. Il primo tempo è stato scandito da un ritmo elevato e un paio d’occasioni da gol da entrambe le squadre: al 23′ Scalvini si è visto annullare la rete del vantaggio per una posizione di fuorigioco dopo la respinta di Di Gregorio sul colpo di testa di Scamacca. Al 35′ è cambiata la partita con la rete di Ederson in mischia, sette minuti più tardi l’Atalanta ha raddoppiato con lo stesso Scamacca servito alla perfezione da Ruggeri (42′). Nel secondo tempo gli ospiti non sono riusciti a trovare il varco giusto, la scossa non è arrivata nemmeno dai cambi di Palladino. Gasperini invece non ha toccato nulla e al 17′ è arrivata la terza rete con una fucilata dalla distanza di Scamacca. Il 3-0 ha imballato le gambe ai brianzoli, i nerazzurri invece hanno cercato pure la quarta rete: due i gol annullati ai bergamaschi, prima per un fallo di mano di Koopmeiners, poi per un fuorigioco di Scamacca. L’ultimo quarto d’ora è stata pura accademia, Muriel ha impegnato in un paio di occasioni Di Gregorio senza però trovare la gioia personale. Da evidenziare anche l’esordio di Holm, arrivato pochi giorni fa dallo Spezia: l’esterno ha pure sfiorato il gol con un colpo di testa. Nel prossimo turno i bergamaschi giocheranno contro la Fiorentina mentre il Monza sfiderà il Lecce all’U-Power Stadium.

– foto Image –

(ITALPRESS).