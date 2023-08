29 agosto 2023 a

a

a

MILANO (ITALPRESS) – Una ciclista di 28 anni è deceduta in seguito ad un incidente stradale con un camion. Il tutto è avvenuto poco prima delle 10 in viale Caldara, in zona Porta Romana a Milano. Inutile l’intervento dei soccorritori. Sul posto vigili del fuoco e vigili urbani.(ITALPRESS).

FOTO: AGENZIA FOTOGRAMMA