Ucraina, Mattarella “Urgente sforzo comune per una prospettiva di pace”

ROMA (ITALPRESS) – “Servono sforzi costanti per una pace giusta”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il presidente della Repubblica socialista del Vietnam, Vo Van Thuong, parlando della guerra in Ucraina. “Anche alla luce delle conseguenze drammatiche dopo la decisione della Russia di sospendere l’accordo sul grano, è urgente uno sforzo comune per arrivare ad una prospettiva di pace”, ha aggiunto Mattarella.

Foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).